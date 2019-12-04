السبت.. أعظم السيمفونيات على المسرح الكبير بالأوبرا

ضمن سلسلة حلقات أعظم السيمفونيات التى يقدمها اوركسترا القاهرة السيمفونى يقام فى الثامنة مساء السبت 7 ديسمبر بالتعاون مع سفارة الدانمارك بالقاهرة حفلاً بقيادة المايسترو بيتر ايتروب لارسن ومشاركة عازف الترومبيت فيكتور كوخ ينسن .

يتضمن البرنامج مختارات من اهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها افتتاحية مرتفعات الفيس لـ فردريك كوهلاو ، كونشيرتو للترومبيت والاوركسترا لـ اى بى جليندمان والسيمفونية الخامسة لـ كارل نيلسون .

يذكر أن الموسم الحالى لأوركسترا القاهرة السيمفوني يشهد استضافة العديد من السوليست والقادة العالميين والمصريين بالإضافة إلى اتاحة الفرصة للمواهب الواعدة سواء فى العزف أو القيادة إلى جانب تقديم مجموعة من نوادر المؤلفات العالمية والمصرية في القالب الكلاسيكي من خلال سلاسل حفلات متنوعة .