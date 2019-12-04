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بشرى سارة.. عودة ثنائي الأهلي من الإصابة استعدادا للهلال السوداني

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:14 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي نبوي
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انتظم الثنائي رمضان صبحي ومحمد هاني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان الثنائي قد تغيب عن مران الفريق عقب العودة من تونس ومواجهة النجم الساحلي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد شعورهما بإجهاد عضلي.

وتأكدت جاهزية الثنائي في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني بعد تعافيهما من الإجهاد.

واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم عقب مواجهة بني سويف أمس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في المباراة التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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