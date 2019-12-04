Advertisements
Advertisements
Advertisements

القومي لشؤون الإعاقة: من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الإبلاغ عن أي تجاوز

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:12 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
Advertisements
أكدت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن دمج ذوي الإعاقة في المدارس يستلزم تدريب لولي الأمر للطفل ذو الإعاقة، وولي أمر الطفل غير المعاق، والمعلمين وإدارة المدرسة؛ ليكون هناك دمج حقيقي لهم.

وأوضحت "هلالي"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الإبلاغ عن اي تجاوز ضد حقوقهم حتى وان كان تعدى على رصيف في شارع يعيق حركته.

وتابعت عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أنه لو كان هناك متابعة فعلية من الأحياء لما حدث تعدي على الرصيف بما يعيق حركة ذوي الإعاقة، معقبة: "من امن العقاب أساء الأدب"، مشددة على أن هناك قانون يجرم التمييز السلبي ضد ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك أم تقدمت ببلاغ ضد مدرسة رفضت استقبال طفلها بها لكونه من ذوي الإعاقة، وبعد صدور حكم لصالحها، هي من رفضت دخول ابنها هذه المدرسة.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 15 ساعة

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

جوارديولا يخدع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 17 ساعة

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 5 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 16 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status