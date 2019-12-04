القومي لشؤون الإعاقة: من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الإبلاغ عن أي تجاوز

أكدت الدكتورة مها هلالي، عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أن دمج ذوي الإعاقة في المدارس يستلزم تدريب لولي الأمر للطفل ذو الإعاقة، وولي أمر الطفل غير المعاق، والمعلمين وإدارة المدرسة؛ ليكون هناك دمج حقيقي لهم.



وأوضحت "هلالي"، خلال حوارها مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه من حق ذوي الاحتياجات الخاصة الإبلاغ عن اي تجاوز ضد حقوقهم حتى وان كان تعدى على رصيف في شارع يعيق حركته.



وتابعت عضو المجلس القومي لشؤون الإعاقة، أنه لو كان هناك متابعة فعلية من الأحياء لما حدث تعدي على الرصيف بما يعيق حركة ذوي الإعاقة، معقبة: "من امن العقاب أساء الأدب"، مشددة على أن هناك قانون يجرم التمييز السلبي ضد ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هناك أم تقدمت ببلاغ ضد مدرسة رفضت استقبال طفلها بها لكونه من ذوي الإعاقة، وبعد صدور حكم لصالحها، هي من رفضت دخول ابنها هذه المدرسة.

