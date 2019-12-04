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ننشر توصيات مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بالشرق الأوسط

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:07 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد رجب - دينا حسن
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أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية بالشرق الأوسط LA CONFREMO، أن المؤتمر خرج بمجموعة من التوصيات لتنفيذها خلال المرحلة القادمة.

وأكد الكردي، أن أهم تلك التوصيات هي تنمية الرقمنة داخل الجامعات الشريكة بالدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن الرقمنة ليست هي الحل الوحيد لتطوير الجامعات لأنها لابد أن تستند على استراتيجيات تسهم في تضافر جهود كافة الجامعات الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، لافتًا إلي أن البحث العلمي يعد أحد أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة لأنه سيكون مفيدًا في تدعيم وتعزيز الرقمنة داخل الجامعات.

ولفت رئيس الجامعة، إلي أنه أصبح من الضروري استخدام أدوات الحوكمة الرقمية بطريقة ذكية تسهم في تخريج أجيال قادرة على التعامل والتكيف مع التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي، مشيرًا إلى أن الجامعات الذكية هي المستقبل، مؤكدًا أن الرقمنة لن تساعد في اختفاء الجامعات والمؤسسات التربوية بل يجب أن تطور كل جامعة من قدراتها الرقمية وتنمية قدرات الأساتذة والكوادر لديها لمواكبة كافة أشكال التطور، لافتًا إلى أن الاستثمار في مجال التكنولوجيا أصبح ضرورة ملحة لزيادة الموارد الذاتية للجامعات الفرنكوفونية بالشرق الأوسط.

وكانت انطلقت فعاليات مؤتمر رؤساء جامعات الشرق الأوسط بجامعة الإسكندرية، الأحد الماضي، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور هيرفي سابوران، المدير الإقليمي في الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرنكوفونية، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان ونائب رئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرنكوفونية في منطقة الشرق الأوسط، ورؤساء الجامعات الحاليين وممثليهم من كافة جامعات الشرق الأوسط، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف الجامعات.

فيما فازت جامعة الإسكندرية برئاسة مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط للمرة الثالثة، حيث تم اختيار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، رئيسًا للمؤتمر ورئيس لمكتب المؤتمر فى دورته الجديدة لمدة عامين، وذلك بإجماع الحاضرين خلال جلسة مغلقة للجمعية العمومية، أُجريت مساء أمس، لانتخاب رئيس جديد لـCONFREMO و6 أعضاء جدد.
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