بعد قليل.. ندوة تكريم جلال الشرقاوي بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي

تعقد بعد قليل ندوة تكريم المخرج د. جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، المستمرة فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يدير الندوة د. مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة د. سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي.



