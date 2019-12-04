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بعد قليل.. ندوة تكريم جلال الشرقاوي بمهرجان الإسكندرية المسرحي العربي
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:04 م
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عبدالحافظ حمدي
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تعقد بعد قليل ندوة تكريم المخرج د. جلال الشرقاوي حامل اسم الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة، المستمرة فعالياته حتى الثامن من ديسمبر الجاري، ومن المقرر أن يدير الندوة د. مدحت الكاشف، ويحاوره على المنصة الفنانة د. سميرة محسن والمخرج مازن الغرباوي.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح ، و أسسه د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان .
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