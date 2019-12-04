ننشر استعدادات "تعليم الإسكندرية" لامتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع مديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المراحل التعليمية "رياض أطفال، وابتدائي، وإعدادي، وثانوي، وتعليم فني، وتربية خاصة"، ووكلاء الإدارات وشئون الطلاب والتوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والمتابعة والاتصال السياسي والتخطيط والمتابعة.





وذلك بحضور لبنى السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية، وهالة كمال القائم بأعمال مدير عام التعليم العام، ورأفت عبد الله القائم بأعمال مدير عام الشئون التنفيذية، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





وشدد "الديب"، على توفير الأثاث اللازم والالتزام بإقرارات الموانع للعاملين بكنترول المدرسة والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2019 - 2020 على أن يكون الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعات والالتزام التام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على الانتهاء من تدريس المقررات الدراسية.





كما أكد على الالتزام التام بالمواصفات القياسية للورقة الامتحانية وتكون الأسئلة بعيدة عن الغموض أو التعقيدات ولا تحمل أية إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية، والدقة المتناهية في تقدير درجات الطلاب والمراجعة الشاملة للورقة الامتحانية قبل رصد الدرجات في الشيت الورقي والبرنامج الخاص بالكنترول المدرسي على الحاسب الآلي، وعدم إعلان النتائج إلا بعد اعتمادها رسميا وإتاحتها لأولياء الأمور بكشوف معلقة بلوحة إعلانات المدرسة.





وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية بقيادة وكيل المديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة لمتابعة أعمال الامتحانات بجميع الإدارات والتأكيد على الدور المهم للموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.



