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تعاون مصرى سعودى فى مجالات بحوث البترول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
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بوابة الفجر
محمد صلاح الحج
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للمرة الأولى منذ فترة طويلة،نظم معهد بحوث البترول المصري، دورة تدريبة بعنوان "اختبارات جودة الزيت" لأول دفعة من مهندسين، وكيميائين، وفنيين، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 

وحرص ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول المصري على الترحيب بالمتدربين الوافدين، مؤكداً على عمق الروابط الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى جاءت متواكبة مع توجهات حكومتي البلدين الهادفة إلى تفعيل العمل المشترك لتوثيق تلك الروابط.

وأعرب مدير المعهد عن حرص المعهد على تقديم كافه السبل لوصول المعلومه على أكمل وجه، لافتاً ان فعاليات البرنامج التدريبي تستمر على مدار الأسبوع، ومن المقرر استقبال الدفعة الثانية من المتدربين من الهيئة بمنتصف الشهر الحالي.

جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس والجودة تختص بوضع واعتماد المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والخدمات وأجهزة القياس والمعايرة وتحديد أساليب أخذ العينات وطرق الاختبار والتفتيش الفني وأنظمة الجودة.

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