القبض على عاملين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على (2 طبنجة - 2 فرد رصاص محلي الصنع - 124 طلقة مختلفة الأعيرة - أجزاء سلاح ناري "معدة للتجهيز" - أدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما بغرض الاتجار.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام كلٍ من (عاملين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذان من مسكنهما الكائن بدائرة المركز مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.