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القبض على عاملين لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بأسيوط
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 12:00 م
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هبة عبد الحفيظ
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أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط قيام كلٍ من (عاملين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار فيها متخذان من مسكنهما الكائن بدائرة المركز مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وعثر بحوزتهما على (2 طبنجة - 2 فرد رصاص محلي الصنع - 124 طلقة مختلفة الأعيرة - أجزاء سلاح ناري "معدة للتجهيز" - أدوات وأجزاء التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة نشاطهما بغرض الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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