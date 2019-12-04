Advertisements
Advertisements
Advertisements

ريم البارودي تثير الجدل بين متابعيها بهذه الصورة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
ريم البارودي
ريم البارودي
رانيا ماهر
Advertisements
شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من فيلم "الرقاصة والسياسي"، مكتوب عليها :" بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وهرد عليه بطريقتي طريقه العوالم".

وأثارت ريم جدلا كبيرا بين متابعيها، فأعتبر البعض انها توجهه رساله غير مباشر لأحد فا جاءت اكثر التعليقات أنها بتأكيد تقصد أحد بهذة الصوره، ولكنها قامت بالرد علي بعض التعليقات مؤكده أنها لم تقصد أحد.

ويذكر أن هذة الفتره كانت تشارك الفنانة ريم البارودي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورا من عطلتها بالخارج فاهي من النجمات الحريصات علي مشاركه جمهورها بيومايتها الخاصه وأعمالها الفنية.

أخر أعمالها الفنية

شاركت الفنانة ريم البارودي في العرض المسرحي جوازة مرتاحة وهو من بطولة: ريم البارودى وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلى.

مسلسل "قيد عائلي"

وحققت ريم البارودي نجاح منقطع النظير بعد مشاركتها في مسلسل قيد عائلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

ريم البارودي تثير الجدل بين متابعيها بهذه الصورة
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ حوالي 3 ساعات

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 9 ساعات

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 4-12-2019.. ارتفاعات بالجملة لسعر عيار 21

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 17 ساعة

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

جوارديولا يخدع ليفربول

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 18 ساعة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:29 ص

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

09:30 م

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status