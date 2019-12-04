ريم البارودي تثير الجدل بين متابعيها بهذه الصورة

شاركت الفنانة ريم البارودي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من فيلم "الرقاصة والسياسي"، مكتوب عليها :" بلغ عبد الحميد بيه أن الرسالة وصلتني وهرد عليه بطريقتي طريقه العوالم".



وأثارت ريم جدلا كبيرا بين متابعيها، فأعتبر البعض انها توجهه رساله غير مباشر لأحد فا جاءت اكثر التعليقات أنها بتأكيد تقصد أحد بهذة الصوره، ولكنها قامت بالرد علي بعض التعليقات مؤكده أنها لم تقصد أحد.



ويذكر أن هذة الفتره كانت تشارك الفنانة ريم البارودي متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" صورا من عطلتها بالخارج فاهي من النجمات الحريصات علي مشاركه جمهورها بيومايتها الخاصه وأعمالها الفنية.



أخر أعمالها الفنية



شاركت الفنانة ريم البارودي في العرض المسرحي جوازة مرتاحة وهو من بطولة: ريم البارودى وأحمد صفوت ومنة عرفة وهشام إسماعيل، وهو من تأليف أحمد الملواني، واخراج محمد جبر، وإنتاج حسام الشاذلى.



مسلسل "قيد عائلي"



وحققت ريم البارودي نجاح منقطع النظير بعد مشاركتها في مسلسل قيد عائلي، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، إيهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.



