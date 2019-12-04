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موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:47 ص
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موعد مباراة الاهلي
موعد مباراة الاهلي
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يواجه النادي الاهلي المصري، نظيره الهلال السوداني، يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من ديسمبر 2019، ضمن مبارايات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقا.

موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني

يسعي الاهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، إلى تحقيق الفوز على الهلال السوداني، في مباراة الجمعة، التي ستلعب بالقاهرة على ملعب  استاد "السلام"، في الساعة ال9 مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات الاهلي 

يغيب عن صفوف الاهلي اللاعب أيمن للإيقاف؛ إثر طرده في مباراة فريقه، أمام النجم الساحلي التونسي في الدقيقة الـ13 من زمن الشوط الأول، ويغيب مدافع الفريق محمود متولي عن اللقاء للإصابة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الفضائية، صاحبة حقوق بث دوري أبطال إفريقيا، عن إذاعة مباراة الاهلي والهلال السوداني، عبر قناة be in sport hd1  بي إن سبورت إتش دي 1، في الـ9 بتوقيت القاهرة والسودان.

موقف مجموعة الاهلي

خسر الاهلي في مباراته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، من النجم الساحلي التونسي، عللا ملعب الأخير بهدف دون رد، في المباراة التي شهدت حالات تحكيمية غريبة، أبرزها طرد أيمن أشرف في الدقيقة الـ13 من الشوط الأول، ليكم الأهلي المباراة منقوص العدد، وينتهي اللقاء بهزيمته، ويخسر أول 3 نقاط بالمحموعة.

الهلال يتصدر المجموعة 

ونجح الهلال السوداني من تحقيق الفوز بأول جولاته، على فريق بلاتينيوم، بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بالسودان، ليتصدر المجموعة بالتساوي مع النجم الساحلي بنفس عدد النقاط، في حين يتزيل الاهلي المجموعة بالتساوي مع بلاتينيوم، بصفر نقاط.

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