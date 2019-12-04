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إغلاق قناة ten نهاية الشهر الجاري

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
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قناة ten
قناة ten
الفجر الفني
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أكدت مصادر عديدة لصفحة "نشرة أخبار الميديا" أن قناة ten بصدد إنهاء البث وإغلاق القناة ربما مع نهاية العام الحالي، موضحة المصادر أنه تم إبلاغ شركة النايل سات بذلك.


ومن المقرر عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لإبلاغ العاملين بالقناة بخبر غلق القناة وانهاء البث مع حلول نهاية العام الحالي.


ومن المتوقع إصدار _بيان صحفي_ لإعلان التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.


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