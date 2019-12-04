إغلاق قناة ten نهاية الشهر الجاري

أكدت مصادر عديدة لصفحة "نشرة أخبار الميديا" أن قناة ten بصدد إنهاء البث وإغلاق القناة ربما مع نهاية العام الحالي، موضحة المصادر أنه تم إبلاغ شركة النايل سات بذلك.



