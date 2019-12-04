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سقوط 4 خلال تنقيبهم عن الآثار أسفل منزل أحدهم بدار السلام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 6 حارة مسعد من شارع الشوربجي ـ عزبة خير الله ـ دائرة القسم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبطهم وتبين أنهم كل من:
"حربي. ع. م" سن 35 عاطل ومقيم بذات العنوان محل البلاغ.
"علاء. ع. م" سن 27 عاطل ومقيم بذات العنوان.
"مختار. ع. م" سن 29 عامل ومقيم بذات العنوان.
"عويس. ف. ص" سن 59 عامل ومقيم شارع طنطاوي ـ زين العابدين دائرة القسم.
حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه "ملك الأول والثاني والثالث".

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 8 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي:
2 موتور مياه.
هيلتي حفر.
خرطوم لسحب المياه.

وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عــــــن الآثار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
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