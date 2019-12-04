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حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:39 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
بسام عبدالحميد
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شنت الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة اللواء أحمد عبدالنظير، نائب مدير أمن قنا، حملة مكبرة لإزالة المخالفات المرورية والاشغالات بشوارع المدينة، تحت إشراف اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا.

حيث تمكنت الحملة من إزالة كافة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين، وبروز المحلات بالمدينة نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور، والتي تنوعت ما بين إشغال ومرافق وطرق عامة وبيع متجول، وإزالة حاجز حديدي، وتند قماش وخشب وصاج، وعربات كارو وفتارين، ودكك وكراسي، وفروشات وعربات يد وغيرها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ علي جميع الاشغالات ومصادرتها وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
حكمدار قنا يشن حملة مكبرة لضبط الشارع في نجع حمادي (صور)
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