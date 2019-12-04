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تردد اون سبورت الرياضية 2019 الجديدة على القمر الصناعي نايل سات ON Sport Live اتش دي HD مجانا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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تردد اون سبورت
تردد اون سبورت
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تردد اون سبورت، شهدت محركات البحث في الأونة الاخيرة من قِبل العديد من مهتمي ومتابعي وعاشقي الساحرة المستديرة عن تردد اون سبورت ON Sport بكثافة، وذلك نظرًا لمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد لحظة بلحظة، حيث تعتبر من أهم وأبرز القنوات الرياضية المصرية، وسنستعرض لكم في السطور التالية تردد اون سبورت ON Sport على القمر الصناعي نايل سات.

تردد اون سبورت، وتعتبر قناة اون سبورت ON Sport من أهم وأبرز القنوات الرياضية ليس بمصر فقط بل بالدول العربية، حيث تقوم قناة اون سبوت بإذاعة العديد من أهم المباريات التي يحرص الكثير على مشاهدتها، وتستحوذ على أفضل طاقم عمل من معلقين ومذيعين ونجوم رياضة من أصحاب الشعبية الجارفة.

ونقدم لكم تردد اون سبورت ON SPORT على القمر الصناعي نايل سات، حيث تقوم ببث جميع مباريات الساحرة المستديرة الخاصة ببطولتي الدوري وكأس مصر.

تردد اون سبورت on sport الرياضية
تبث قناة اون سبورت محتواها بتقنية HD عالية الجودة، كما تبث محتواها أيضًا بالتقنية العادية SD، لذلك فالقناة متاحة للجميع مجانًا بدون اشتراكات، تبث القناة بشكل مجاني ومفتوح على القمر المصري النايل سات بجودة بث HD ويتم استقبالها فقط عبر الرسيفيرات الداعمة لذلك.

تردد اون سبوت ON Sport اتش دي 2019

- القمر الصناعي: نايل سات.

- القناة: اون سبورت ON Sport HD.

- التردد: 10853.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
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