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"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:35 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أكدت وزارة الداخلية، أنه في إطار استمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، فقد قامت بإيفاد قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين (بمحافظة المنيا). 

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، ولاسيما استخراج الأوراق الثبوتية فقد تم استخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بالمحافظة.

وإيمانًا بأهمية تعزيز روح التكافل والإنتماء لدى النشء الصغير لما له من دور إيجابي تجاه المجتمع، فقد تم توزيع الألعاب على الأطفال بالمحافظة بهدف غرس مبادىء المسئولية المجتمعية لديهم.

ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
"بطاطين ومواد غذائية".. قافلة خدمية وإنسانية لـ"الداخلية" في قنا
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الكلمات المفتاحية

مواد غذائية حوادث الفجر بطاطين اخبار الحوادث

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