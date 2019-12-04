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قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر ضد توتنهام اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام بث مباشر بدون تقطيع

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
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قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر ضد توتنهام اليوم مجانًا
قنوات مفتوحة تنقل مباراة مانشستر ضد توتنهام اليوم مجانًا
الفجر الرياضي
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كل ماتريد معرفته عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و توتنهام هوتسبير مع موعد المباراة اليوم الأربعاء 4-12-2019 ، حيث يحل توتنهام هوتسبير ضيفًا علي مانشستر يونايتد، مساء اليوم علي أرضية ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل مانشستر يونايتد مع أستون فيلا بهدفين لكل فريق في الجولة الماضية، بينما انتصر توتنهام هوتسبير علي بورنموث بثلاثية لهدفين.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

الترتيب الفريق لعب النقاط فوز تعادل خسارة له عليه الفارق
5 توتنهام هوتسبير 14 20 5 5 4 24 21 3
9 مانشستر يونايتد 14 18 4 6 4 21 17 4
موعد مباراة مانشستر يونايتد و توتنهام هوتسبير الأربعاء 4-12-2019
الفريقين مانشستر يونايتد x توتنهام هوتسبير
المناسبة الجولة الخامسة عشر
البطولة الدوري الإنجليزي الممتاز
اليوم والتاريخ الأربعاء 4 ديسمبر 2019
توقيت المباراة 10:30 توقيت السعودية
9:30 بتوقيت مصر
19:30 توقيت جرينتش
الملعب أولد ترافورد
القنوات الناقلة للمباراة beIN Sports HD 2
معلق المباراة حفيظ دراجي
 القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و توتنهام هوتسبير الأربعاء 4-12-2019
نضع بين أيديكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير علي جميع الاقمار الصناعية التي تستقبل في الوطن العربي في إطار الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ، يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2019.

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 علي النايل سات وسهيل سات
اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
beIN SPORTS HD 2 نايل سات 7 غرب 11013 افقي H 27500
beIN SPORTS HD 2 سهيل سات 26 شرق 11547 راسي V 27500
تردد قناة beIN SPORTS HD علي سهيل سات
اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
beIN SPORTS HD 11 سهيل سات 26 شرق 11623 راسي V 27500
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير
اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
Football HD ياه سات 52 شرق 11785 افقي H 27500
IRIB Varesh عربسات 26 شرق 11881 افقي H 30000
تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام هوتسبير علي الاقمار المختلفة
اسم القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز
Canal+ Sport  HD الاوروبي هوتبيرد 13 شرق 11488 افقي H 27500
Cosmote Sport 3 HD يوتليسات سات 9 شرق 11843 عموديv 27500
Sport 2 Israel / HD اموس 4 غرب 11030 راسي v 30000
Sport TV 2 HD هسباسات 30 غرب 12246 افقي H 27500
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