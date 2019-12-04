خبير سياحي: مصر مازالت تبهر العالم

قال محمد عثمان، الخبير السياحي، إن تقرير صحيفة "الإندبندنت" الذي أكد أن مصر تتصدر قائمة أفضل الوجهات السياحية في العالم، أعطي لمصر حقها، مشددًا على أن مصر مازالت تبهر العالم بإنشاء أكبر متحف في العالم وهو المتحف المصري الكبير، والذي يمثل نقلة ثقافية كبيرة.



وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن مصر لم يعد عليها حظر من أي دولة في العالم، فضلًا عن كم الاكتشافات الأثرية التي تتم، ورسائل الأمن مع تنوع المنتج السياحي، يؤكد أن مصر تستحق هذه المكانة.



وتابع الخبير السياحي، أن مصر بلد تملك أجمل شواطئ في العالم، وتمتلك حضارة عريقة، مع تنظيم رحلة العائلة المقدسة يعطي مصر هذا الزخم، مشددًا على أن مصر حققت معدلات أعلى من عام 2010 سياحيًا، والتي تعتبر ذروة مصر سياحيًا، وهذا يعتبر أحد أسباب تراجع سعر الدولار في مصر، مؤكدًا أن مصر استعادة ثقتها وسمعتها السياحية مرة اخرى، منوهًا إلى أنه ليس هناك سياحة بدون سياسة ناجحة.

