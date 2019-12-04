وزير الثقافة تكرم محمد صبحي والنبوي والشرقاوي في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي (صور)

وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية يطلقان فعاليات الدورة الأولى

عبد الدايم: قفزة نوعية نحو مسايرة عمليات التنمية الثقافية المستدامة

أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمفكر الدكتور مصطفى الفقى رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور اشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة والتى تحمل اسم الفنان الكبير جلال الشرقاوى، وذلك بمكتبة الإسكندرية وبحضور الدكتور علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية ورئيس المهرجان وعدد من الفنانين والنقاد والمهتمين.

وخلال الحفل ألقت وزير الثقافة كلمة أكدت خلالها ان تأسيس مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يعد قفزة نوعية نحو مسايرة عمليات التنمية الثقافية المستدامة وفق رؤية علمية جادة وأصيلة تسعى للتجاوب مع التنوع والتعدد والابتكار وإعادة الاكتشاف ، وأضافت ان اختيار الإسكندرية لاحتضان الفعاليات يعكس عبقرية المكان في استيعاب طموح الإبداع لدى الشباب من دارسي المسرح في الوطن العربي ، كما قدمت التهنئة لشباب أكاديمية الفنون على الانجاز الكبير وجميع من ساهم فى خروج الدورة الاولى من المهرجان الى النور ورحبت بالفرق العربية المشاركة في هذه التظاهرة الفنية التي تعد خطوة رائدة على طريق المستقبل.

ثم كرمت وزير الثقافة ستة شخصيات ساهمت فى اثراء مجال المسرح فى مصر والوطن العربى هم الفنان الكبير جلال الشرقاوى ، النجم الكبير محمد صبحي ، النجم خالد النبوي الذى اهدى التكريم لروح والديه وكل من تعلم منهم فنون التمثيل وخص بالذكر جلال الشرقاوى والراحل عبد المنعم مدبولى ، الفنان الكويتى الكبير داوود حسين الذى اكد حبه لمصر وشعبها وقدم التحية لاساتذته سعيد خطاب ، سعد اردش واحمد عبد الحليم ، الناقد الدكتور حسن عطية ، والدكتور عصام احمد الكردي رئيس جامعة الإسكندرية .

من جانبه اكد محافظ الاسكندرية تقديم كافة اوجه الدعم للانشطة الثقافية والفنية على ارض المحافظة مشيرا أن توجهات الدولة تعمل على بناء الانسان وتشكيل وعى المجتمع .

وقال رئيس مكتبة الاسكندرية ان المسرح ابو الفنون وتربطه بالسياسة علاقة قوية عبر التاريخ حيث ارتبطت نهضة مصر الحديثة به ، مشيرا الى الدور الهام للابداع فى مواجهة التطرف والارهاب .

واوضح رئيس المهرجان ان هذا المحفل العربى جاء تأكيدا لقيمة الفن وارتباطه بالعلم وتمسكا بالتاريخ الطويل لأكاديمية الفنون ومعهد الفنون المسرحية وجاء اختيار الاسكندرية مقرا له لما تتمتع به من ارث ضخم يضم الوان متنوعة من الثقافات الى جانب دعم فرع الاكاديمية والمعهد العالى للفنون المسرحية بالمحافظة.

من جانبه قال رئيس اكاديمية الفنون ان دورة المهرجان الاولى خرجت للنور بعد الموافقة الفورية لوزير الثقافة على اقامتها ودعمت اختيار الطالب المتميز محمد عبد الوهاب بالفرقة الرابعة بالاكاديمية فرع الاسكندرية ليكون مديرا لها ، ووجه التحية لكافة النجوم المصريين والعرب الذين حرصوا على المشاركة فى الفعاليات .

كما تمنى مدير المهرجان ان تصبح الفعاليات نقطة انطلاق للحوار بين المتخصصين في الوطن العربي على ارض مصر .

اخرج حفل الافتتاح الفنان سامح بسيونى وقدمه كل من الفنان مها احمد وايهاب فهمى وبدا بفقرة موسيقية فى الساحة الخارجية لفريق براس ساوند الذى يضم عدد من طلاب الكونسرفتوار حيث قدم مجمموعة من المؤلفات العربية والغربية العالمية خلقت حالة من البهجة وتفاعل معها الحضور ، كما تضمن العرض المسرحى الرحلة وفيلمين الاول بعنوان المكرمون قدم خلاله كل من النجمان محمد صبحى وخالد النبوى والناقد الدكتور حسن عطية ملامح من رؤيتهم لفنون المسرح وبعض الذكريات البارزة فى مسيرتهم ، اما الثانى استعرض الفعاليات والعروض المشاركة ، ثم صعد الى خشبة المسرح اعضاء لجنة التحكيم لتحية الحضور وهم الدكتورة سميرة محسن ( رئيسا ) وعضوية كل من الدكتور فهد السليم( الكويت ) ، الدكتورة عزة القصابي( سلطنة عمان ) ، الدكتور أحمد عبد العزيز - الفنانة لقاء الخميسي - المخرج محمد سامي (مصر ) ، النجم جمال سليمان (سوريا) ، الفنان أياد نصار - الفنان منذر ريحانة (الأردن ) .