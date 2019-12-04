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قتلى بهجوم على سيارة تابعة لمنظمة يابانية في أفغانستان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:24 ص
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هجوم على سيارة
هجوم على سيارة
وكالات
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أعلن مسؤولون أفغانيون، اليوم الأربعاء، مقتل 6 أشخاص بينهم رئيس منظمة غير حكومية يابانية، بعد أن هاجم مسلحون مجهولون سيارتهم في جلال أباد عاصمة إقليم نانغرهار.

 

وقالت سهراب قادري، عضو المجلس الإقليمي في نانغارهار، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المسلحين فروا من مكان الحادث ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتهم بعد.

 

وأضاف سهراب قادري، أن الدكتور تيتسو ناكامورا، رئيس منظمة السلام للخدمات الطبية اليابانية، شارك في أعمال إعادة الإعمار في مجال الري والزراعة في البلاد.

 

وبحسب وكالة "شمشاد" الأفغانية، اشتهر ناكامورا بجهوده في مجال تطوير سبل الري الزراعي وإنشاء السدود في ننغرهار منذ 2008.

 

ونقلت الوكالة عن حركة "طالبان" القول إنها تنفي مسؤوليتها عن الهجوم.

 

وأدان متحدث الرئاسة الأفغانية، صديق صديقي، عبر تويتر، "بأشد العبارات الهجوم المشين والجبان ضد أعظم صديق لأفغانستان الذي كرس حياته لتغيير واقع الأفغان".

 

وكانت السلطات الأفغانية قد احتفت الشهر الماضي بتحرير ننغرهار من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، والتي كاد أن يجعلها معقلا له، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

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الكلمات المفتاحية

هجوم على سيارة منظمة يابانية مقتل 6 أشخاص أفغانستان

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