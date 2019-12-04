خلال يوم.. ضبط 229 قطعة سلاح ناري و273 قضية مخدرات



في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 229 قطعة سلاح ناري، بحوزة 202 متهم).. وذلك على النحو التالي:



رشاش جرينوف.

(21) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

(26) طبنجة.

(149) فرد محلي.

(770) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(257) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82093) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(354) حكم جناية.

(24291) حكم حبس جزئي.

(4484) حكم حبس مستأنف.

(41649) حكم غرامة.

(11315) حكم مخالفة.



في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (273) قضية مخدرات بحوزة (288) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 35،705 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 11،755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4،869 كيلو جرام ).

كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 400 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 405 جرام ).

كمية من مخدر البودرة وزنت ( 70 جرام ).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2،438 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 16 جرام).

عدد (2115) قرص مخدر.



في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (5) تشكيلات عصابية، ضموا (14) متهما، ارتكبوا (19) حادثا متنوعا.

في مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط (59) متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (23) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (238) دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة ( 3 دراجات نارية).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30584) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (98) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (11) منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: