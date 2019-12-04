Advertisements
Advertisements
Advertisements

خلال 24 ساعة.. ضبط 5548 مخالفة مرورية متنوعة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5548) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1850) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(200) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(6) دراجات نارية مخالفة.
(27) مخالفة "موقف عشوائي".
(45) مخالفة شروط الترخيص.
(30) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
Advertisements

أخبار تهمك

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 14 ساعة

"الأرصاد" توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 16 ساعة

جوارديولا يخدع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 16 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 8 ساعات

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 4 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ ساعتين و 23 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

أحمد فتحي يشعل فتيل أزمة في الأهلي

11:29 ص

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status