مواعيد عرض برنامج "من مصر" على "CBC "





"من مصر" يأتي بدلًا لبرنامج "هنا العاصمة" الذي كان يذاع من السبت إلى الثلاثاء، ويهتم بأبرز القضايا المحلية والعالمية، كما يسلط الضوء على أبرز مستجدات الوضع الاقتصادي والاجتماعي.





عرضت CBC برومو البرنامج الذي ظهرت خلاله ريهام إبراهيم مع عمرو خليل، حيث من المقرر أن يكون "من مصر" حصريًا على شاشتها ويذاع من السبت إلى الثلاثاء من كل أسبوع.

تبدأ قناة CBC، عرض برنامج "من مصر" الذي تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم وعمرو خليل، حيث يذاع بدايةً من يوم السبت المقبل 7 ديسمبر في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.