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شاهد .. آخر صورة للأمير متعب بن عبد العزيز قبل وفاته بأيام

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:19 ص
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تداول النشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة قيل أنها الأخيرة للأمير الراحل متعب بن عبدالعزيز قبل أن يدخل المستشفى ويعلن نبأ وفاته.

وتعود قصة الصورة لقيام الأمير متعب ببناء جامع الملك عبدالعزيز في مكة لوالده، وصلى فيه أول صلاة جمعة.

وكانت تلك الصلاة آخر جمعة يصليها المرحوم لأنه بعدها دخل المستشفى، والصورة هي الأخيرة التي التقطت له.

متعب بن عبد العزيز آل سعود:
وزير الشئون البلدية والقروية سابقًا. وهو الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. والدته: الاميرة شهيدة. وهي والدة: منصور، قماش، مشعل ومتعب. أُبتعث إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتخرج في مرحلة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية في العام 1955.

ولد في مدينة الرياض عام 1350 هـ الموافق لعام 1931. درس في «معهد الأنجال»، ثم درس في جامعة كاليفورنيا وتخرج منها في عام 1372 هـ.

وفي مطلع عام 1373 هـ عينه الملك عبد العزيز أميرًا لمنطقة مكة المكرمة والتي ظل عليها إلى 5 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 20 ديسمبر 1955 عندما صدر أمر من الملك سعود قام فيه بتعيين ابنه الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز آل سعود مكانه على الإمارة،

وفي 20 جمادى الأولى 1375 هـ الموافق 4 يناير 1956 عينه ولي العهد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا للأشغال العامة، وبقي فيها حتى 3 ربيع الثاني 1399 هـ الموافق 2 مارس 1979 عندما عينه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية، واستمر في منصبه حتى 29 رجب 1403 هـ الموافق 13 مايو 1983 عندما عين وزيرًا للمياه والكهرباء.

وفي عام 1424 هـ الموافق لعام 2003 عاد وزيرًا لوزارة الشئون البلدية والقروية والتي ظل بها حتى 14 ذو القعدة 1430 هـ الموافق 2 نوفمبر 2009 عندما استقال من منصبه.

المناصب الحكومية:
أمير منطقة مكة المكرمة 1373هـ - 1375هـ
وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الأولى) 1375هـ - 1399هـ
وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الأولى) 1399هـ - 1403هـ
وزير المياه والكهرباء من عام 1403هـ - 1404هـ
وزير الأشغال العامة والإسكان (الفترة الثانية) من عام 1404هـ - 1424هـ
وزير الشؤون البلدية والقروية (الفترة الثانية) من عام 1424هـ - 1430هـ.


شاهد .. آخر صورة للأمير متعب بن عبد العزيز قبل وفاته بأيام
شاهد .. آخر صورة للأمير متعب بن عبد العزيز قبل وفاته بأيام
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الكلمات المفتاحية

وفاة صورة السعودية الامير متعب بن عبدالعزيز

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