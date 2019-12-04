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ميليسا بينويست تعود لتصوير حلقات SUPER GIRL بعد عطلة Thanks Giving

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:16 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عادت النجمة الشابة ميليسيا بينويست لتصوير مشاهد الموسم الجديد من مسلسل SUPER GIRL بعد عطلة عيد الشكر.

ونشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات الأولى للنجمة الشابة من موقع تصوير المسلسل بمدينة فانكوفر الكندية، وقد ظهرت مرتدية لزي الفتاة الخارقة.

ويعتبر هذا هو الظهور الاولى لمليسيا بعد اعترافها بتعرضها في السابق لهجمات اعتداء، وأنها واحدة من ضحايا العنف الأسري على مدار حياتها.

ويعتبر مسلسل SUPER GIRL، من ضمن الاعمال الفنية التي تقدمها شركة انتاج افلام القصص المصورة DC، التي يتبعها شخصيات "سوبر مان" و"باتمان".

ومن المنتظر أن يشهد عالم DC السينمائي ظهور نجم جديد بشخصية باتمان، وهو النجم روبيرت باتنسون.
وسيخلف النجم روبيرت باتنسون النجم بن أفليك في تجسيد شخصية "باتمان"، بعد أن جسدها أفليك في فيلمين سابقين على الشاشة الفضية.

وعبر التاريخ ظهرت شخصية الرجل الوطواط في العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة، وقدمها للشاشة الفضية عدد من أبرز الممثلين.

وكان أول فيلم سينمائي يطرح لشخصية الرجل الوطواط أو "باتمان"، هو فيلم Batman الذي طرح 16 يوليو من عام 1943، وكان الفيلم من بطولة "لويس ويلسون" في شخصية الرجل الوطواط، ومن إخراج لامبيرت هيلير، وفي عام 1949، طرح ثاني فيلم سينمائي لشخصية باتمان، وهو فيلم بعنوان Batman and Robin، وجسد به شخصية الوطواط الممثل "روبيرت لوير".

ثم في عام 1966، ظهرت شخصية باتمان في فيلم جديد بعنوان Batman: The Movie، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم "آدم ويست"، وطرح من بعده فيلم جديد للوطواط باسم Batman، وذلك في عام 1989، وجسد به الشخصية الرئيسية النجم مايكل كايتون، وظهر كايتون في جزء يليه ضمن السلسلة نفسها في عام 1992 بعنوان Batman Returns وكان أول جزء تظهر به شخصية الرجل البطريق والمرأة القط، وكان الفيلمين من إخراج "تيم برتون".

وفي عام 1995 عادت شخصية الرجل الوطواط من جديد في فيلم بعنوان Batman Forever، وكان هذا الجزء الذي ظهر به النجم فال كيلمر في شخصية باتمان، وشارك في بطولته النجم الكوميدي الكبير جيم كاري،
وقدم شخصية الرجل الوطواط بعد ذلك النجم الكبير جورج كلوني، في فيلم سينمائي عام 1997، طرح بعنوان Batman & Robin.

وغابت أفلام الرجل الوطواط عن السينما لمدة تقترب من العشرة سنوات بعد فيلم كلوني، حتى عادت من جديد من خلال ثلاثية النجم كريستيان بيل، والتي بدئها بفيلم Batman & Robin في عام 2005، ومن بعده فيلم The Dark Knight، الذي ظهر به النجم الراحل هيث ليدجر في شخصية الجوكر.

ثم الجزء الثالث الذي شارك في بطولته النجم توم هاردي، وكان بعنوان The Dark Knight Rises، وطرح في عام 2012، وخلال الخمسة سنوات الأخيرة، قدم شخصية باتمان النجم بين أفليك، في فيلمين فقط، هما فيلم Batman v Superman:

Dawn of Justice، الذي طرح في عام 2016، وفيلم Justice League الذي طرح في عام 2017.
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