الإعدام شنقا لمسجل خطر لقتله شخصا وسرقته في أبو تشت

قضت محكمة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، على مسجل خطر بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شخص وسرقته في أبو تشت، شمال قنا.



وبدأت القصة عندما قام المتهم بسرقة الموتوسيكل الذي كان يقوده المجني عليه، حيث فتركه أمام قهوة بالقرية وقام المتهم بسرقته وفر هاربًا، وعندما علم المجني عليه بذلك ذهب للمتهم وطلب منه إعادة الموتوسيكل لأنه ليس ملكه ولكن ملك لأحد أقاربه، ولكن المتهم رفض استرجاعه أو دفع ثمنه، فقام المجني عليه بالحصول على إيصالات أمانة للمتهم وقام بتصويره، وسلم المستندات إلى صاحب الموتوسيكل ليستطيع استرجاع الموتوسيكل، وعندما قاموا بتقديم الإيصالات ضد المتهم تنازل المتهم وتصالح معهم مقابل دفع ثمن الموتوسيكل.



وبعد إجراء الصلح بين المتهم والمجني عليه، طلب المتهم من المجني عليه توصيله إلى مكان ما خارج القرية وحال إن وصل المكان الذي حدده قام بقتل المجني باستخدام مسدس آلي وفر هاربًا، والذي كان مشهورًا بعمليات السرقة داخل مركز نجع حمادي.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه ثم إلى محاكمته بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي من فضيلة المفتي.



وتم إحالة القضية برقم 3173 لسنة 2015 جنايات مركز أبوتشت، والمقيدة برقم 677 لسنة 2015 كلي قنا، برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضويه المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، وأمناء سر محمد الكحلاوي، وأحمد ابوسحلي، ومحمد وزيري، وأبوالمعارف عبدالشافي، وأسامة الأمير، على مسجل خطر بالإعدام شنقًا بتهمة قتل شخص وسرقته في أبوتشت، شمال قنا.

