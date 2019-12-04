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aston vila LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش تشيلسيNOW beIN SPO

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:00 ص
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aston vila LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا
aston vila LIVE مشاهدة مباراة تشيلسي واستون فيلا
الفجر الرياضي
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مشاهدة مباراة تشيلسي وأستون فيلا بث مباشر اليوم 4-12-2019 في الدوري الانجليزي
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معرفة موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا اليوم والقنوات الناقلة للمباراة
البطولة : الدوري الانجليزي
القنوات : بي ان سبورت 3
المعلق : يوسف سيف
الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

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