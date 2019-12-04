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اخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي 13600 نقطة مع بداية تعاملات اليوم
الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي صعود جماعى لكافة المؤشرات، وتجاوز المؤشر الرئيسي 13600 نقطة بنسبة ارتفاع 1.12% ، مع شراء مكثف للمؤسسات الاجنبية على الأسهم القيادية وسهم التجارى الدولى .
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 13620.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58% ليصل مستوى 524.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1379.2 نقطة.
أخبار البورصة المصرية يوم الثلاثاء 3-12-2019
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الثلاثاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والمصريين ، وخسر رأس المال السوقي نحو4.1 مليار جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند مستوي 688.4 مليار جنيه ، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة وتابعه في التراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.
وعلي صعيد تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إسنحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى
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