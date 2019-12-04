اخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي 13600 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

وعلي صعيد تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إسنحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى