Advertisements
Advertisements
Advertisements

اخبار البورصة المصرية .. المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوي 13600 نقطة مع بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:42 ص
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أخبار البورصة المصرية 

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،علي صعود جماعى لكافة المؤشرات، وتجاوز المؤشر الرئيسي  13600 نقطة بنسبة ارتفاع 1.12% ، مع شراء مكثف للمؤسسات الاجنبية على الأسهم القيادية وسهم التجارى الدولى .

مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 13620.2 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.58% ليصل مستوى 524.8 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 1379.2 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الثلاثاء 3-12-2019

وأنهت  البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس  الثلاثاء علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات مكثفة من المستثمرين العرب والمصريين ،  وخسر رأس المال السوقي نحو4.1  مليار جنيه ، مغلقاً تعاملاته عند مستوي 688.4 مليار جنيه ، وهبط  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 13469 نقطة وتابعه في التراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1367 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.69% ليغلق عند عند مستوى 481 نقطة.


وعلي صعيد تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية ، فقد إسنحوذت تعاملات المصريين علي نسبة  57.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 31.04%، والعرب على 10.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.82%.
 
ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 36.8 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه،  25.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 47.5 جنيه، 22.7 مليون جنيه، على التوالى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

69

أخبار تهمك

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

نجيب ساويرس يرد على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و 27 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ضد نادي بني سويف 1/3 في كأس مصر | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.86% خلال تعاملات الأسبوع

تباين مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات ..والسوقي يربح 2.3 مليار حنيه

البورصة تربح 1.5 مليار جنيه في ختام جلسة اليوم

البورصة تعاود الصعود وتربح 5.2 مليار جنيه بمستهل جلسة الأربعاء

البورصة تواصل الصعود خلال منتصف جلسة تعاملات الأربعاء

التباين يسيطر على أداء البورصة المصرية بمستهل جلسة الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status