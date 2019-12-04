Advertisements
Advertisements
Advertisements

« يلا شوت zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالكbeIN SPORT اونلاين PLUS

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:55 ص
Advertisements
« يلا شوت zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر
« يلا شوت zamalek» مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر
الفجر الرياضي
Advertisements
يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم الاربعاء 04-12-2019 في كأس مصر ضمن منافسات دور ال 32 حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي الزمالك خصمه فريق الشرقية في المباراة التى سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ستاد القاهرة الدولي وسوف تبد اليوم الاربعاء مباراة دور ال 32 من كاس مصر بين الزمالك والشارقة في تمام الساعة الثامنه والنصف مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه والنصف مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الزمالك والشرقية اليوم
الزمالك قادم قبل مباراة اليوم في كاس مصر من خسارة افريقيا خارج ملعبه من امام فريق مازيمبي في مباراة الجولة الاولي من دور المجموعات لحساب بطولة دوري ابطال افريقيا في المجموعة الاولي وقد خسر الزمالك في المباراة خارج ملعبه بنتيجة ثلاث اهداف بدون رد ويخوض اليوم المباراة الاولي في كاس مصر ويحل عليه فريق الشرقية ضيفا لحساب منافسات دور ال 32 ويدخل اليوم نادي الزمالك المباراة مع مدرب جديد بعد ان تمت اقالة المدرب ميتشو بعد الخساره من فريق مازيمبي في افريقيا ويدخل اليوم نادي الزمالك للمباراة ولا يريد منها شئ غير بطاقة التاهل لدور ال 16 من كاس مصر.

 

القناة الناقله لمباراة الزمالك والشرقية‏
الزمالك قد تعرض ايضا لخساره في الدوري المصري قبل الخساره من مازيمبي في افريقيا من امام فريق انبي والتى انتهت بنتيجة هدفين بدون رد في مباراة الجولة الخامسه وقد خسر في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ويحتل قبل مباراة اليوم نادي الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط بعد تحقق الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراة والخساره في مباراة ويدخل عليه ضيفا اليوم نادي الشرقية الذي يامل ان يحقق شئ في مواجهة صعبه عليه اليوم امام الزمالك على الرغم من خساره الزمالك في اخر مباريتين ولكن مرشح اليوم الزمالك للفوز في المباراة وسوف تنقل مباراة الزمالك والشرقية على قناة اون سبورت الاولي وقناة تايم سبورت.


 
موعد مباراة الزمالك والشرقية
موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم تقام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت مصر ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت فلسطين ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الأردن ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت سوريا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت لبنان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت العراق ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت السودان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن ، تمام الساعة 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت تونس.

توقيت مباراة الزمالك والشرقية
توقيت مباراة الزمالك والشرقية اليوم تقام في تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر ، تمام الساعة 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين ، تمام الساعة 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت قطر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا ، تمام الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر ، تمام الساعة 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GM.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

اليوم نادي الزمالك الزمالك والشرقية بث مباشر الزمالك والشرقية الدور 32 الدور 16 اقالة ميتشو

أخبار تهمك

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ضد نادي بني سويف 1/3 في كأس مصر | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 14 ساعة

نجيب ساويرس يرد على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ حوالي 4 ساعات

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 13 ساعة

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك ضد الشرقية في كأس مصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة مازيمبي ضد الزمالك 30 / 11 / 2019 في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

« يلا شوت Zamelek » مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الزمالك beIN SPORT اونلاين PLUS

موعد مباراة الزمالك المقبلة عقب الخسارة من مازيمبي بأبطال أفريقيا

ترتيب مجموعة الزمالك بعد الخسارة الفادحة أمام مازيمبي الكونغولي

عاجل - قرار ناري من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام مازيمبي اليوم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status