قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الشرقية اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر بدون تقطيع zamalek

مباراة الزمالك والشرقية اليوم حيث تقام مباراة دور الـ 32 فى بطولة كأس مصر يوم الأربعاء 4/12/2019، يستضيف نادى الزمالك منافسه فريق الشرقية على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولى، ويأمل الزمالك في استعادة أوضاعه وتحقيق الفوز بالمباراة، بينما يسعى فريق الشرقية لتحقيق مفاجأة وخطف الانتصار باللقاء المرتقب.









الزمالك والشرقية فى كاس مصر

الزمالك يسعى لتقديم أفضل عروضه من أجل العودة من جديد، يلعب فريق الزمالك في لقاء دور ال32 بكأس مصر 2019/2020، ويأمل الأبيض فى تحقيق الفوز باللقاء الهام، كما يسعى الفريق فى خطف الانتصار ومواصلة المشوار فى البطولة، ويطمح فريق مدرسة الفن والهندسة فى تقديم أفضل عروضه الكروية واستعادة الأوضاع بعد سلسلة من النتائج السلبية فى الفترة الماضية.

















ترتيب الزمالك بالدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 10 نقاط، كما يذكر أنه قد تلقى خسارة فى مباراة الجولة الماضية على يد فريق إنبى بنتيجة 2-1، كما تلقى خسارة ثقيلة من مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دوري الأبطال بنتيجة 3-0 في مباراته منذ أيام.





مباريات كأس مصر اليوم

الشرقية يتمسك بطموح التأهل على المنافس الأبيض،يخوض فريق الشرقية مباراته فى دور ال32 من بطولة كأس مصر، ويأمل فريق الشرقية فى تحقيق الفوز باللقاء المرتقب على منافسه الأبيض، كما يسعى الفريق فى خطف الانتصار ومواصلة مشوار المغمور فى المنافسة وتقديم مفاجأة كبيرة وإقصاء أصحاب القلعة البيضاء والتأهل للدور القادم.

















يذكر أن فريق الشرقية قد نجح في عبور فريق الألمونيوم فى الدور التمهيدى 64 بعدما تعادلا سلبيا فى المباراة واحتكما لركلات الترجيح و حسمها لصالحه بنتيجة 5-3 .





موعد مباراة الزمالك والشرقية والقنوات الناقلة

يتساءل الكثير عن الساعة كام مباراة الزمالك والشرقية؟ حيث تقام مباراة فريقى الزمالك والشرقية فى دور ال32 لكأس مصر يوم الأربعاء 4/12/2019، وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية الدولى، والساعة الخامسة والنصف بالتوقيت الدولي غرينتش.





القنوات المفتوحة الناقلة ماتش الزمالك والشرقية بكأس مصر

والجدير بالذكر أنه سيتم نقل اللقاء على قناة أون سبورت الفضائية الرياضية المصرية، وقناة Time Sports، بجانب نقل استوديو تحليلي كبير خاص باللقاء للتعليق على أهم أحداث المباراة وتحليل اللقاء فور الانتهاء.





بطاقة اللقاء

المباراة الزمالك والشرقية

البطولة كأس مصر دور ال32

التوقيت 19:30 بتوقيت القاهرة

الملعب ستاد القاهرة الدولي

الحكم: محمود وفا

القنوات الناقلة On Sport HD

Time Sports



