«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يقدم موقع "الفجر الرياضي" خدمة بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية في الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة والنصف مساء.





وتفصلنا ساعات قليلة عن مواجهة هامة بين الزمالك والشرقية ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي يبدأ الفارس الأبيض فيها أولى جولاته في حملة الدفاع عن اللقب المحلي المفضل له ولجماهيره.





الزمالك حامل أخر لقبين من البطولة يأمل في تحقيق اللقب الثالث على التوالي هذا الموسم، بعدما تمكن من تحقيق كأس مصر الموسم الماضي على حساب نادي بيراميدز، عندما فاز عليه في الدور النهائي بثلاثية نظيفة، في أفضل مباراة للصربي ميتشو الذي تمت إقالته مؤخرا من تدريب الأبيض.













ويسعى نادي الزمالك إلى استعادة الثقة ومصالحة جماهيره من خلال التأهل إلى الدور الـ16 من بطولة كأس مصر من خلال التغلب مساء اليوم على حساب نادي الشرقية في واحدة من المباريات الصعبة على كلا الفريقين.





على الجانب الآخر يدخل نادي الشرقية طامعا في استغلال انهيار الأبيض في الوقت الحالي، وكثرة أزماته وإقالته للمدير الفني في محاولة عمل مفاجأة وتكرار ما فعله نادي بني عبيد في نفس الشهر من عام 2008، والتغلب على الفارس الأبيض.





بث مباشر مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر

ومن المقرر أن تبدأ مباراة الزمالك والشرقية في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.





أما بخصوص القناة الناقلة للمباراة، فيمنكم مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية من خلال قناة أون سبورت، أو قناة تايم سبورتس.

















الزمالك3 وتشيلسي3 ومانشستر3 وليفربول5





الزمالك2 قنوات وتشيلسي2 قنوات ومانشستر2 قنوات وليفربول2 قنوات