رؤساء الدول يجتمعون في اليوم الثاني لقمة الناتو في لندن

يتوافد رؤساء الدول لحضور قمة الناتو، حيث تستمر قمة قادة منظمة حلف شمال الأطلسي، اليوم الأربعاء، في لندن.





اجتمع رؤساء الدول والقادة العسكريين للاحتفال بالذكرى السبعين لتشكيل حلف شمال الأطلسي.





من المتوقع أن يتبنى قادة الدول الأعضاء في الناتو بيانًا نهائيًا في نهاية القمة يعكس موقف الكتلة من القضايا الرئيسية لجدول الأعمال الإقليمي والدولي.





وتستضيف العاصمة البريطانية لندن، قمة حلف الناتو التى تعقد على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء، 3 و4 ديسمبر الجارى، وقبل انطلاق أعمال قمة زعماء الدول الأعضاء فى الحلف، استقبلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانية، قادة حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى حفل رسمى أقيم بقصر باكنجهام، هذا المساء، بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس التحالف الذى تم تدشينه فى 4 أبريل 1949.





جدير بالذكر، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، أكد يوم الثلاثاء، أن الحلف ليس لديه خطة للدفاع عن دول البلطيق.





وأضاف "ستولتنبرج": "ليس من الصواب التشكيك في ضمان الحلف الغربي لأمن الدول الأعضاء فيه، لكنه يعمل على رأب الصدع مع تركيا بخصوص خطط الحلف للدفاع عن دول البلطيق.





وردا على سؤال حول إمكانية حل الخلاف باختتام قمة لندن قال: "لا أتعهد بذلك، ما يمكنني أن أقوله هو أننا نعمل على ذلك".





وقال "ستولتنبرج"، بعد تناوله الإفطار مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حلف الأطلسي "الناتو" لا يزال يتمتع بدعم قوي في الولايات المتحدة وأشار إلى مفارقة كبيرة، مفادها أنه بينما كان أناس يشككون في الترابط عبر الأطلسي، أيّد مواطنون الحلف.





وفي الأونة الأخيرة شهد الناتو خلافات واسعة بين قادة الدول الأعضاء بعد أن وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حالة حلف شمال الأطلسي بـ"الموت السريري".





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح قائلا الثلاثاء: "إن حلف شمال الأطلسي أصبح أكثر مرونة وإنه لا يليق اعتباره أنه في حالة موت سريري".





وأكد ترامب، الثلاثاء، أن انتقادات نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لحلف شمال الأطلسي ووصفه بأنه في حالة "موت دماغي" مهينة وبغيضة.





وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، قبيل القمة، إن "حلف شمال الأطلسي يقوم بمهمة رائعة، وأعتقد أن ذلك مهين للغاية".





وأثارت تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجدل بعد أن وصف حالة الناتو بـ"الموت السريري".



