بول ويسلي يفضل نهاية أخرى لمسلسه The vampire diaries

خلال مقابلة مع E News تمت يوم الاثنين، تحدث بول ويسلي، نجم المسلسل الشهير The Vampire diaries،وقال لمضيفه أندي كوهين، أنه كانت لديه نهاية بديلة للمسلس في ذهنه.



وقال ويسلي: "أعتقد أنه كان ينبغي أن يموت الأخوان كلاهما ستيفان وديمون سيلفاتور، أشعر بالرضى عن النهاية، رغم أنني كنت أرغب أن نموت معا، وأن حبيبتهم إيلينا قد محيت كل ذاكرتها وذهبت لتعيش حياة طبيعية ونسيت أننا وُجدنا يوما ما، أعتقد أن ذلك كان ليكون لطيفا.







ذكر ويسلي كيف كان يستعد للقيام بهذا الدور وقال مازحا: " استنادا إلى صور الصدر، من الواضح أنه كان هناك الكثير من التمرين، "حسنا، كنت ألعب دور فتى عمره 17 عاما، لذا لم يكن لدي خيار في هذه المسألة".





بغض النظر عن المزاح، قال ويسلي أن شخصية ستيفان، قد أخذت الكثير من الإهتمام للقيام بها.





وأوضح قائلا: "لقد أخذت الأمر على محمل الجد، فأنا ألعب دور رجل يبلغ من العمر 160 عاما -بالنسبة لدوره كمصاص دماء-، وكان لا بد لي، كما تعلمون، من التحلي بالرزانة، كان عليّ أن أفكر كيف سيكون العيش على هذه الأرض طوال ١٦٠ سنة".





ورغم محبته للمسلسل وشخصيته، اعترف أن زوال شخصيته هو ما أراده أن تنتهي قصته، وقال:" فرحت كثيرا بوفاته، وأنا في الواقع قد طلبت أن يموت، فنعم، لأنه فعل الكثير من الأمور السيئة وشعرت انه يستحق الموت".



وسئل ويسلي عن وجود حب في المسلسل بين الشخصيات، فأجاب: "حسنا، أنت تعرف، إيان وهو شخصية ديمون في المسلسل- يقول دائما أن أعظم الرومانسية في المسلسل هي الأخوة، وأنا أتفق مع ذلك في كثير من النواحي، كما تعلمون، فقط لأنها لم تكن رومانسية جنسية، فإنها لا تزال رومانسية".





وأكمل ويسلي:" إيان رجل محب جدا، ونحن نتعانق كثيرا، نحن لم نتغازل بعد لكن لا, نحن نتعانق و هو يقبلني على الخدين طوال الوقت إنه رجل معانق جدا".









