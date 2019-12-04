عاجل| تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية.. وهذه المحافظات تشهد أمطار

حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة التي تتعرض لها البلاد صباحا مما تعيق رؤية السائقين على الطرق السريعة، وناشدهم بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.





ومن المتوقع أن تشهد محافظات الدلتا والسواحل الشمالية أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة نتيجة لتغيرات في توزيعات الضغط، وفقا لما قاله مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري.



