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عاجل| تحذيرات هامة من الأرصاد الجوية.. وهذه المحافظات تشهد أمطار

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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الارصاد الجوية
الارصاد الجوية
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حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة الكثيفة التي تتعرض لها البلاد صباحا مما تعيق رؤية السائقين على الطرق السريعة، وناشدهم بتوخي الحذر واتباع تعاليم المرور تجنبا للحوادث.

ومن المتوقع أن تشهد محافظات الدلتا والسواحل الشمالية أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة نتيجة لتغيرات في توزيعات الضغط، وفقا لما قاله مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة للتليفزيون المصري.

وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، وبارد في ساعت الليل.

وقالت الأرصاد الجوية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، ولن تشهد البلاد أي ظواهر خطيرة سوا الشبورة التي تتعرض لها البلاد صباحا، وعن الرياح، أوضحت الهيئة أنها تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر 

الصغرى العظمى

القاهرة 15 23

شبين الكوم 14 22

طنطا 14 22

دمنهور 15 22

الإسكندرية 15 23

بلطيم 15 23

مطروح 10 23

السلوم 11 24 

سيوة 08 21

بورسعيد 17 22

دمياط 16 22

الزقازيق 14 23

الإسماعيلية 11 23

السويس 14 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 06 20

نويبع 17 23

طابا 13 21

كاترين 03 19

الطور 14 25

شرم الشيخ 19 25

الغردقة 17 26 

مرسى علم 19 26

الفيوم 13 23

بني سويف 12 23

المنيا 10 23

أسيوط 10 24

سوهاج 13 24

قنا 13 24

الأقصر 12 24

أسوان 14 25

أبوسمبل 14 25

الوادي الجديد 12 24

شلاتين 21 26

أبو رماد 22 26

حلايب 23 25

رأس حدربة 23 25
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الكلمات المفتاحية

ظواهر خطيرة تحذيرات امطار المحافظات الشبورة الامطار الارصاد الجوية

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