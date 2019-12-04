محمد صلاح يقود ليفربول ضد إيفرتون في الديربي

يخوض ليفربول متصدر جدول ترتيب البريميرليج اختبارًا صعبًا مساء اليوم الأربعاء، عندما يستقبل على ملعبه غريمه إيفرتون في ديربي "الميرسيسايد" وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.



ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للابتعاد في صدراة الترتيب مجددًا.



واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام إيفرتون.



ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-



حراسة المرمى : أدريان



خط الدفاع : أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون



خط الوسط : هيندرسون - فاليندوم - تشامبرلين



خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.