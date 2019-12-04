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رئيس شركة الأقمار الصناعية: "نايل سات 301" أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
رقية جمال
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قال اللواء أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، إنه تم البدء في عمل التصميمات الفنية المناسبة للقمر الصناعي المصري الجديد "نايل سات 301" من الناحية الفنية، ومن حيث حمولاته ومواصفاته.

وأوضح "أنيس"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة الشركة وافق على التصور والبدء في الإجراءات، وتم البدء في إجراءات التصنيع، وتم عرضه على 4 شركات عالمية، وتم خوض مرحلة طويلة من المفاوضات مع الشركات، وتحققت المواصفات الفنية من جميع الشركات، واتخاذنا القرار بناءً على السعر الأفضل.

وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، أن عمر القمر الصناعي 15 عاما، ووزنه 4.1 طن، وسوف يستغرق 25 شهر لتصنيعه، موضحًا أن هذا القمر يكون لديه القدرة على المناورة لتغطية مجالات التغطية من مرحلة لأخرى، مشددًا على أن مصر تسير على الطريق السليم في مجال مواكبة التكنولوجية العالمية، وفي مجال صناعة الأقمار الصناعية، مؤكدًا أن القمر 301 به أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر في مجال الأقمار الصناعية.

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