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مانشستر يونايتد ضد توتنهام.. سولسكاير يغير طريقة اللعب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
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مانشستر يونايتد ضد توتنهام
مانشستر يونايتد ضد توتنهام
الفجر الرياضي
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يغيب أنتوني مارسيال عن مباراة مانشستر يونايت ضد توتنهام ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن الفرنسي أنتوني مارسيال  مهاجم الشياطين الحمر، يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن موقعة السبيرز.


وأشارت الشبكة إلى أن النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، من المتوقع أن يعود اليوم للعب بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، للتغلب على غيابات الشياطين الحمر.


وكانت تقارير بريطانية، قد أكدت أن سولسكاير أخبر لاعبي يونايتد بأنه ستتم إقالته، إذا خسر مباراة توتنهام.


يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز العاشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 18 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز السادس، برصيد 20 نقطة.
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