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رئيس الوزراء البريطاني يدعم الضريبة الرقمية رغم غضب ترامب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: دينا الشريف
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه سيمضي قدمًا في فرض ضرائب جديدة على شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة مثل "الفيسبوك" و"جوجل" مما يضعه على خلاف مع الرئيس الأمريكي ترامب الذي هدد بالانتقام من فرنسا بسبب خططها الضريبية الرقمية.

وأعلن جونسون، فيما يتعلق بضريبة الخدمات الرقمية، أعتقد أننا بحاجة إلى النظر في تشغيل الشركات الرقمية الكبيرة والإيرادات الضخمة التي تملكها في هذا البلد ومقدار الضريبة التي يدفعونها. وفقًا لبي بي سي.

وأضاف، نحن بحاجة إلى حل ذلك، وإنهم بحاجة إلى تقديم مساهمة أكثر عدالة.

والتزم حزب المحافظين التابع لجونسون بتنفيذ ضريبة خدمة رقمية على إيرادات شركات مثل جوجل، وفيسبوك، وتويتر في مخططه للحكومة إذا فاز في الانتخابات الوطنية التي أجريت هذا الشهر.

وبموجب الخطة، ستدفع الشركات التقنية التي تدر ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني (640 مليون دولار) سنويًا من العائدات العالمية ضريبة قدرها 2٪ من الأموال التي تجنيها من مستخدمي المملكة المتحدة اعتبارًا من أبريل 2020.

وأثارت ضريبة الخدمة الرقمية في فرنسا، والتي تم تحديدها بمعدل 3٪ من الإيرادات المستمدة من المستخدمين الفرنسيين المتأخرة إلى أوائل عام 2019، غضب ترامب.

وقالت الولايات المتحدة يوم الإثنين إنها قد تفرض رسومًا عقابية تصل إلى 100٪ على واردات بقيمة 2.4 مليار دولار من فرنسا من الشمبانيا وحقائب اليد والجبن وغيرها من المنتجات.

وصرح ترامب للصحفيين، وهو يجلس إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لندن قبل قمة الناتو يوم الثلاثاء، لقد فرضنا ضريبة على النبيذ ولدينا ضرائب أخرى مقررة.

وقال أيضًا، لا نفضل القيام بذلك، ولكن هذه هي الطريقة التي سنعمل بها. مضيفًا، إما سنطبقها، أو سنضع ضريبة مفيدة للطرفين.

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الكلمات المفتاحية

فرنسا غضب ترامب جوجل توتير بريطانيا الفيسبوك الضريبة الرقمية

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