Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الخشت" يرأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسي بجامعة القاهرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
Advertisements
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements
عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الاجتماع التأسيسي الأول لمركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، للتصدي لحالات الإنتحار بين الشباب، في إطار الدور التنويري للجامعة في صياغة العقل المصري وإعادة بنائه، بحضور نواب رئيس الجامعة ومساعديه ومستشاريه، وعميد كلية الآداب، ووكيلي كلية الآداب والطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، ورئيس قسم علم النفس بكلية الآداب.

وقال الدكتور الخشت، خلال الاجتماع، إن المبادرة التي أطلقتها الجامعة أمس، تلقاها المجتمع بقبول ولابد من العمل الجاد عليها، موجهًا ببدء العمل بالمركز خلال ٣ أسابيع، بمقره بالمدينة الجامعية، بعد وضع لائحة العمل وتشكيل مجلس إداراة المركز من أقسام الطب النفسي وعلم النفس وعلم الاجتماع.

وأكد رئيس الجامعة، على أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يختص بفئة طلاب الجامعات، وأن دوره لا يقتصر على البحوث بل يهتم بلقاء الطلاب والاستماع لهم، مشددًا على ضرورة مشاركة قسم الطب النفسي، حيث يحتاج الطلاب للدعم النفسي والعلاج المعرفي لأن معظم المشاكل تأتي من طريقة التفكير.

ووجه الدكتور الخشت، بضرورة تحويل الحالات التي تحتاج للعلاج لعيادات الطب النفسي بالقصر العيني لمتابعتها، وبعض الحالات الأخرى يتم متابعتها من خلال المركز، مشددًا على أن يتجاوز دور المركز الأمراض النفسية ويكون له دور اجتماعي.

وأوضح الدكتور الخشت، أن مركز الدعم النفسي وإعادة بناء الذات، يتكون من أربع وحدات أساسية هي وحدة البحوث الميدانية وجمع البيانات، ووحدة دعم الحوار بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ووحدة المساندة النفسية والتنمية الذاتية، ووحدة المساندة والإرشاد الأسري.
"الخشت" يرأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسي بجامعة القاهرة
"الخشت" يرأس أول اجتماع لمركز الدعم النفسي بجامعة القاهرة
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

نجيب ساويرس يرد على الشامتين في وفاة شعبان عبدالرحيم

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 15 ساعة

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ ساعة و نصف

الأهلي ضد نادي بني سويف 1/3 في كأس مصر | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status