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ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:26 ص
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مانشستر سيتي ضد بيرنلي
مانشستر سيتي ضد بيرنلي
عبد القادر عرابي
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عاد نادي مانشستر سيتي للإنتصارات مرة أخرى في الدوري الإنجليزي، من بوابة نادي بيرنلي الذي سحقه في ملعبه "تيرف مور" برباعية مقابل هدف، في الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتقى السيتي بفضل هذا الفوز للمركز الثاني مؤقتاً برصيد 32 نقطة، بالتساوي مع ليستر سيتي، قبل مواجهة الأخير غداً أمام واتفورد.

أهداف مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

سجل السيتي رباعية عن طريق جابريل خيسوس (هدفين) في الدقيقتين 24 و 50 والإسباني رودري في الدقيقة 68 و الجزائري رياض محرز في الدقيقة 86، قبل أن يسجل روبي برادي هدفاً شرفياً لبيرنلي في الدقيقة 89.

وحملت المباراة ثلاثة أرقام إيجابية لافتة لمانشستر سيتي، نبرزها لكم في التقرير التالي:

جابريل خيسوس يواصل التألق خارج ملعب الاتحاد

سجل خيسوس الهدف الثامن له في المباراة التاسعة له خارج ملعب الإتحاد، ومن ضمنها خمسة أهداف في المباريات الخمس الأولى هذا الموسم خارج مدينة مانشستر.

محرز يسجل هدفه الخمسين في البريميير ليج

بتسجيل محرز يصبح مجموع ما سجله نجم محاربي الصحراء رياض محرز خمسون هدفاً بواقع 39 هدفاً مع ليستر و 11 مع مانشستر سيتي، ويصبح الأفريقي التاسع الذي يصل لهذا الرقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يواصل الفتك بخصومه

حقق مانشستر سيتي الفوز رقم 36 له بفارق 3 أهداف تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي منذ وصول جوارديولا للفريق السماوي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي

1- ليفربول 40 نقطة

2- مانشستر سيتي 32 نقطة

3- ليستر سيتي 32 نقطة

4- تشيلسي 26 نقطة

5- كريستال بالاس 21 نقطة

6- توتنهام 20 نقطة

7- وولفرهامبتون 20 نقطة

8- شيفيلد يونايتد 19 نقطة

9- أرسنال 19 نقطة
10- مانشستر يونايتد 18 نقطة

11- بيرنلي 18 نقطة

12- بورنموث 16 نقطة

13- وست هام 16 نقطة

14- نيوكاسل 16 نقطة

15- أستون فيلا 15 نقطة

16- برايتون 15 نقطة

17- إيفرتون 14 نقطة

18- ساوثهامبتون 12 نقطة

19- نوريتش سيتي 11 نقطة

20- واتفورد 8 نقاط



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