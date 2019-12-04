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أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
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بوابة الفجر
رقية جمال
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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري وأسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: حيث سجل عيار "24" 747 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "21" 654 جنيهًا للجرام، وسجل عيار "18" 557 جنيهًا للجرام، بينما سجل الجنيه الذهب 5232 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري على النحو الآتي: سجل الدولار الأمريكي 16.16 للبيع، 16.06 للشراء، وسجل اليورو 17.81 للبيع، و17.69 للشراء، وسجل الجنيه الإسترليني 20.89 للبيع، و20.76 للشراء، وسجل الين الياباني "100" 14.76 للبيع، و14.66 للشراء، وسجل الفرنك السويسري 16.16 للبيع، و16.05 للشراء.

ومن الجدير بالذكر أن شعبة المشغولات الذهبية برئاسة المهندس هاني جيد بغرفة القاهرة التجارية، تنظم أول وأكبر مهرجان لتسويق الذهب في مصر بعد موافقة مجلس إدارة الشعبة في اجتماعه الأخير على اقتراح المهندس هاني جيد بإقامة مهرجان لتسويق الذهب الأول من نوعه في مصر خلال يناير المقبل.
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