برساله حب.. مايا دياب تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة كاي

عايدت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بعيد ميلاده ابنتها الوحيدة كاي، بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت مايا صوره لابنتها.



وكتبت عليها: "لقد ملأتي حياتي بالرضا، أعد قلبك وعيناكي بأنني سأكون دائما الدعم الذي تحتاجيه، في الحاله الجيدة والسيئه، في كل الصعود والهبوط، سأراقبك وأشجعك في اس خطوة متردده بها، أرسلت لكي هديه، حبي الأبدي وأعد العالم أنه يستعد لشخص خاص جدا لا مثيل له..عيد ميلاد سعيد قوتي إبنتي."





وحاز المنشور علي تفاعل كبير من قبل متابعيها ومحبيها الذين عيدوها هم أيضا بعيد ميلاد إبنتها وتمنوا لها النجاح والسعادة.





لوكندة الأوباش



وتستعد مايا دياب اليوم، لعرض مسرحيتها الجديد التي تحمل اسم "لوكاندة الإوباش"، في السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، ويشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين من ضمنهم حسن الرداد، وماجد المصري، وحمدي المرغني، واوس اوس، وسعد الصغير، وهالة فاخر، إنجي علي، والمسرحية من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.





يذكر أن مايا دياب وحسن الرداد أعلنوا بطريقه طريفه عن نفاذ جميع تذاكر اول يوم عرض للمسرحيه التي ستعرض اليوم 4 ديسمبر ، وقد رفع لافتة "sold out" نظرا للاقبال الشديد من جمهورهم ومحبيهم.





ولكن مازال هناك فرصة أخري في المسرحية ممتدة إلى 7 ديسمبر.