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انخفاض في الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم (فيديو)

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:25 ص
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رقية جمال
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أذاع برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.

وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: حيث سجل سعر الطماطم 4.5 جنيه للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 6 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 5 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا 10 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 8 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 4 جنيهات للكيلو، وسعر الفلفل الألوان 17 جنيهًا للكيلو.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل سعر الكمثرى 15 جنيهًا للكيلو، وسعر الرمان 7.5 جنيه للكيلو، وسعر الجوافة 5 جنيهات للكيلو، وسعر الموز 10 جنيهات للكيلو.

هذا وتتباين اسعار الخضروات والفاكهة طبقا للعرض والطلب والمعروض من السلع، ومن الملاحظ وجود ثبات نسبي في الاسعار خلال الفترة الأخيرة.
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الكلمات المفتاحية

مصر الفاكهة اسعار الفاكهة اسعار الخضروات

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