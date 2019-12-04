"الأرصاد" توجه مناشدة عاجلة للمواطنين (فيديو)



وناشد المواطنين بارتداء الملابس الشتوية في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر، موضحًا أن الرياح هادئة على أغلب أنحاء الجمهورية باستثناء جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بينما البحر المتوسط مهيأ لممارسة كافة الأنشطة البحرية.







قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا واضحا في الاحوال الجوية على أغلب أنحاء الجمهورية، محذرًا من الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي تكون كثيفة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية.وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب محافظات شمال البلاد، مشددًا على أنه لا توجد أي فرص لتساقط الأمطار اليوم.وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بالنسبة لهذا الوقت من العام، مشيرًا إلى أن الطقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.