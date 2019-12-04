Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليفربول يتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ما نشستر سيتي أمس

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
Advertisements
ممدوح راشد
Advertisements
استعاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي توازنه، بعد تغلبه على مضيفه بيرنلي، بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ15، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يستعيد توازنه

نجح مانشستر سيتي، في الفوز بأقل مجهود على بيرنلي، في ظل غياب هداف الفريق سيرجيو أجويرو، ولعب بدلاً منه جابريال جيزوس، ليتألق اللاعب ويتمكن من إحراز هدفين، بالدقيقة الـ24 من زمن الشوط الأول، والـ50 من عمر الشوط الثاني، ويستمر في تحركاته المثمرة، ليكون واحداً من نجوم اللقاء.

مانشستر سيتي يقلص الفارق مع ليفربول

عاد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة انجلترا لكرة القدم، فقلص الفارق موقتا إلى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

محرز يسجل هدفاً رائعاً لـ "مانشستر سيتي"

وشارك النجم الجزائري، في فوز فريقه ما نشستر سيتي بعدما نجح في إحراز هدف رائع جداً، في الدقيقة الـ87 قبل نهاية اللقاء بدقائق،  بعدما استعان به جوارديولا، كبديل لستيرلينج بمنتصف الشوط الثاني، لتنتهي المباراة ويقلص السيتي الفارق بينه وبين ليفربول، إلى 8 نقاط مؤقتاً.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي

ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة، فيما يحل مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بنفس عدد نقاط السيتي، ولكن لديه مباراة مؤجلة، حيث لعب 14 مباراة فقط.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي وبرنلي مانشستر سيتي ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

منذ حوالي 13 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء: صدمة بسبب إصابة نجم الفريق.. الأهلي يرفض ضم نجم الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر السومة

منذ حوالي 12 ساعة

عامل يقتل صديق عمره بطريقة بشعة في سوهاج.. والسبب كارثي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Liverpool Salah.. يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

منذ حوالي 15 ساعة

محمد صلاح يرحل إلى هذا الفريق مقابل 136 مليون إسترليني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حمدي النقاز

منذ حوالي 14 ساعة

أنباء سارة في برشلونة بسبب ميسي

منذ ساعتين

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ضد نادي بني سويف 1/3 في كأس مصر | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. كارتيرون يجتمع بلاعبي الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة شعبان عبدالرحيم (تحديث)

منذ يوم

مفاجأة.. نجم أهلي جده معروض على الأهلي في الشتاء

منذ حوالي 7 ساعات

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل.. غلق قناة "TeN" الفضائية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يفوز على واتفورد ويؤمن صدارة البريميرليج

مانشستر سيتي يضرب ولفرهامبتون بثلاثية ويقلص الفارق مع ليفربول

مانشستر سيتي يهزم إيفرتون ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول اليوم

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على بيرنلي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على آرسنال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:30 م

بين سبورت YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE كورة ستار رابط ماتش ليفربول SALAH

مشاهدة نتيجة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم live stream.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر مجانًا beIN SPORT HD

07:39 م

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام مباشرة live يلا شوت رابط ماتش توتنهام ومانشستر يونايتد بث مباشر match

09:33 م

الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

09:34 ص

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم| بث مباشر الزمالك ضد الشرقية اليوم بدون تقطيع ON SPORT يوتيوب جودة متعددة ZAMALEK MATCH

07:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status