ليفربول يتصدر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ما نشستر سيتي أمس

استعاد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي توازنه، بعد تغلبه على مضيفه بيرنلي، بـ4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في افتتاح الجولة الـ15، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





مانشستر سيتي يستعيد توازنه





نجح مانشستر سيتي، في الفوز بأقل مجهود على بيرنلي، في ظل غياب هداف الفريق سيرجيو أجويرو، ولعب بدلاً منه جابريال جيزوس، ليتألق اللاعب ويتمكن من إحراز هدفين، بالدقيقة الـ24 من زمن الشوط الأول، والـ50 من عمر الشوط الثاني، ويستمر في تحركاته المثمرة، ليكون واحداً من نجوم اللقاء.





مانشستر سيتي يقلص الفارق مع ليفربول





عاد مانشستر سيتي يوم الثلاثاء إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بيرنلي 4-1 في افتتاح المرحلة الخامسة من بطولة انجلترا لكرة القدم، فقلص الفارق موقتا إلى 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.





محرز يسجل هدفاً رائعاً لـ "مانشستر سيتي"





وشارك النجم الجزائري، في فوز فريقه ما نشستر سيتي بعدما نجح في إحراز هدف رائع جداً، في الدقيقة الـ87 قبل نهاية اللقاء بدقائق، بعدما استعان به جوارديولا، كبديل لستيرلينج بمنتصف الشوط الثاني، لتنتهي المباراة ويقلص السيتي الفارق بينه وبين ليفربول، إلى 8 نقاط مؤقتاً.





ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي





ويعتلي فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 40 نقطة، فيما يحل مانشيستر سيتي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن المتصدر، وفي المركز الثالث ليستر سيتي بنفس عدد نقاط السيتي، ولكن لديه مباراة مؤجلة، حيث لعب 14 مباراة فقط.











