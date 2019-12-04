الصحة: 126 قافلة طبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ165 ألف مواطن

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ165 ألفًا و278 مواطنًا من خلال 126 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي.



تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 1087 عيادة، مشيرًا إلى إجراء 24 ألفًا و450 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 33 ألفًا و777 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل 2055 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.



ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم الكشف الطبي على 11 ألفًا و675 مواطنًا بمحافظة أسوان، و3 آلاف و81 مواطنًا بأسيوط، و11 ألفًا و306 مواطنًا بالإسكندرية، و3 آلاف و953 مواطنًا بالإسماعيلية، و3049 مواطنًا بالأقصر، و975 مواطنًا بالبحر الأحمر، و6 آلاف و935 مواطنًا بالبحيرة، و15 ألفًا و259 مواطنًا بالجيزة، و9 آلاف و659 مواطنًا بالدقهلية، و1567 مواطنًا بالسويس، و10 آلاف و405 مواطنين بالشرقية.



وقالت "الصادق" إنه تم تقديم الخدمة أيضًا لــ 597 مواطنًا بالغربية، و7 آلاف و812 مواطنًا بالفيوم، و11 ألفًا و32 مواطنًا بالقاهرة، و8 آلاف و662 مواطنًا بالقليوبية، و8 آلاف و444 مواطن بالمنوفية، و7 آلاف و60 مواطنًا بالمنيا، و4 آلاف و44 مواطنًا بالوادي الجديد، و8 آلاف و645 مواطنًا ببني سويف، و1770 مواطنًا بجنوب سيناء، و8 آلاف و899 مواطنًا بدمياط، و4 آلاف و404 مواطنين بسوهاج، و7 آلاف و257 مواطنًا بقنا، و7 آلاف و12 مواطنًا بكفر الشيخ، وأخيرًا تم الكشف الطبي على 1776 مواطنًا بمطروح.