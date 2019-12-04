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وفد آلالية الافريقية يشيد بتجربة مصر في تنفيذ منظومة تقييم القدرات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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أشاد وفد أفريقي رفيع المستوي بالتجربة المصرية في إنشاء منظومة عمل مركز تقييم القدرات والمسابقات، التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدين  انها نموذجًا يحتذي ، و أنهم لم يروا نظيرا لها من قبل في زيارات العمل التي سبق وأن قاموا به في دول مختلفة خاصة في نظامه الاليكتروني الذي يحقق أحد أهم متطلبات رفع كفاءة العمل في الجهاز الإداري للدولة، كما انه استثمر أهم ما وصلت إليه التكنولوجيا في إنشاء المنظومة إلي جانب توفير الوقت والجهد.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز للوفد الإفريقي الخاص بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء للاطلاع  علي  التجربة المصرية في مجالات الحوكمة الأقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارة وحوكمة الشركات  وكذلك  التجربة المصرية في مجالات التخطيط والإصلاح الإدارى وتمكين المرأة ,الشباب، وقام الوفد بزيارة مركز تقييم القدرات والمسابقات وتفقد غرفة التحكم وشاهدوا من خلالها أعمال التقييم التي تجري بالتزامن مع الزيارة للمتقدمين لشغل وظائف في إحدي الجهات، كما تفقدوا  قاعات التقييم.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ"، خلال الزيارة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ وخطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى تكوين جهاز إدارى حكومي كفء وفعال، يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة، يقدم خدمات ذات جودة عالية، يخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفع شأن الأمة المصرية، كما تطرق إلى خطة الإصلاح الإدارى التي أعلنتها الحكومة المصرية بمحاورها الخمسة وهي الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسى وبناء وتنمية القدرات بالإضافة إلى بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

كما استعرض أهم اختصاصات عمل الجهاز ومنها معاونة الجهات الحكومية المختلفة في إعداد الهياكل التنظيمية وتخطيط القوي العاملة وتقييم الوظائف.

وفي رده علي  الأسئلة الخاصة برفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، قال رئيس الجهاز إن الجهاز يعد خطة تدريبية سنويا وتتطور وفقا لحاجة وتطور العمل داخل الجهاز الإداري للدولة مؤخرا وتتضمن خمسة محاور رئيسة، حيث يشمل المحور الأول (بداية) حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للموظفين الجدد وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة، و المحور الثاني يتضمن مجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ)، (ب) والثاني (أ)،(ب)، أما المحور الثالث (برامج القيادة الوسطى) يتضمن حزمة من البرامج التي توجه إلى شاغلى الوظائف الإشرافية.. مشيرا إلى أن  المحور الرابع يشمل مجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل وظائف الإدارة العليا.. وأخيرا المحور الخامس (بداية جديدة) ويوجه لتأهيل الموظفين المقبلين على سن المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار امكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.

وقد تناول الدكتور صالح الشيخ كذلك جهود الإصلاح الإدارى والمؤسسي.

وجدير بالذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء،التي قرر روساء الدول اعضاء الاتحاد الأفريقي إنشاءها في عام ٢٠٠٣ تركز علي دعم الحوكمة الرشيدة في القارة ، بوصفها اداة للتقييم الذاتي وتبادل الخبرات بين الدول الافريقية  ، انطلاقًا من اقتناعها بالارتباط الوثيق بين التنمية والحوكمة الرشيدة ،حيث تقدم كل دولة تقريرا عن آدائها في كافة المجالات، وقد شكلت مصر لجنة  وطنية في إطار عضويتها بالآلية  برئاسة السفير أشرف راشد.
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الكلمات المفتاحية

وفد آلالية الافريقية منظومة تقييم القدرات تنظيم والادارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإصلاح الإدارى اخبار مصر اخبار الاقتصاد

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