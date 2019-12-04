جامعة حلوان تعلن نتائج مسابقة المعلومات العامة العلمية (صور)

نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة المعلومات العامة العلمية على مستوى كليات جامعة حلوان وذلك فى إطار حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لتنمية مهارات الطلاب.



وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن جامعة حلوان تهتم بالأنشطة المختلفة العلمية والثقافية والدينية التي تساهم في ترسيخ القيم والمعتقدات وتعمل على تنمية مهارات الطلاب وأشار الى أن مثل هذه المسابقات تخلق روح المنافسة بين الطلاب.



وجاءت نتائج المسابقة كالتالي: حصلت كلية العلوم على المركز الأول، وفازت كلية الهندسة بالمطرية بالمركز الثاني، وفازت بالمركز الثالث كلية الخدمة الاجتماعية.



