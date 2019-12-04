ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي (ديربي الميرساسيد) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد إيفرتون، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 – 2020.





موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ستُقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، و 11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت دبي وأبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وستُذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2، ويدير اللقاء تحكيميًا مايك دين.





وستُذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر بعض القنوات المفتوحة أيضًا وهي:-



- Sport Klub 1 Serbia - Sport Klub 1 Slovenija - Sport TV 3 - Sky Sport Austria - Sky Sport 2 HD Germany - Canal + Sport Polska - Viasat Jalkapallo Finland HD - Viasat Sport Premium - Spiler 1 TV - Premier Sport HD Slovakia



التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام إيفرتون بالتشكيل التالي:-



