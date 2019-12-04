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ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي (ديربي الميرساسيد) | موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
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ليفربول ضد إيفرتون
ليفربول ضد إيفرتون
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يستضيف ملعب "آنفيلد" مباراة ليفربول ضد إيفرتون، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 – 2020.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ستُقام مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، و 11:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر والربع بعد منتصف الليل بتوقيت دبي وأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي
وستُذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي حصريًا على قناة "بي إن سبورتس إتش دي 2" الرياضية المُشفرة beIN SPORTS HD 2، ويدير اللقاء تحكيميًا مايك دين.

وستُذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر بعض القنوات المفتوحة أيضًا وهي:-

- Sport Klub 1 Serbia
- Sport Klub 1 Slovenija
- Sport TV 3
- Sky Sport Austria
- Sky Sport 2 HD Germany
- Canal + Sport Polska
- Viasat Jalkapallo Finland HD
- Viasat Sport Premium
- Spiler 1 TV
- Premier Sport HD Slovakia

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراته أمام إيفرتون بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندرو روبرتسون.

خط الوسط: جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جورجينهو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح - روبيرتو فيرمينو - ساديو ماني.

ومن المتوقع أن يبدأ إيفرتون مباراته أمام ليفربول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: ماسون هولجات - ياري مينا - مايكل كين.

خط الوسط: جبريل سيديبي - توم ديفيس - جيلفي سيجوردسون - لوكاس دينييه.

خط الهجوم: ثيو والكوت - كالفيرت ليوين - ريتشارليسون.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقاً بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي أقرب منافسيه، بينما يحتل ايفرتون المركز الـ 17 برصيد 14 نقطة.

ويسعى ليفربول لمواصلة إنتصاراته المتتالية من أجل تأمين صدارة الدوري الانجليزي، فيما يتطلع ايفرتون لإستعادة نغمة الانتصارات لتحسين موقفه في جدول الترتيب.
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