الهند.. الموافقة على مشروع قانون المواطنة لاحتضان الهندوس من الدول المجاورة

وافق مجلس الوزراء الهندي برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي على مشروع قانون مثير للجدل لتعديل الجنسية يسمح للهندوس من الدول المجاورة بالاستقرار في الهند.

سيتم تقديم مشروع القانون في الجلسة الحالية على الرغم من الغضب الشديد في المنطقة الشمالية الشرقية الحساسة للبلاد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".





التشريع المثير للجدل، والذي يركز بشكل أساسي على المهاجرين الهندوس، سوف يسهل على السيخ والبوذيين والجاينيّة والبارسيين والمسيحيين الحصول على الجنسية الهندية.





وسيسمح ذلك للمهاجرين من الأقليات الثلاثة من جيران الهند الثلاثة من المسلمين في - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - بأن يصبحوا مواطنين هنود.





وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، يوم الثلاثاء، إن الدول الثلاث المجاورة هي دول إسلامية بشكل أساسي، وبالتالي فإن غير المسلمين هم الذين يقعون في الطرف الآخر من الاضطهاد الديني هناك.





وقد أثار التشريع المقترح انتقادات حادة بسبب "طبيعته المجتمعية الواضحة"، مما يبرز استبعاد المسلمين. ومع ذلك، رفض وزير الداخلية الهندي أميت شاه مثل هذه المزاعم في البرلمان.





كان التشريع قد تم تقديمه من قبل في البرلمان، لكن مجلس النواب، رفضه، قائلاً، إن "الحق في المواطنة هو للجميع وليس لأديان محددة". وقيل كذلك، إن التشريع سيخلق "انقسامات عرقية" في البلاد، وخاصة في ولاية آسام المتنوعة عرقيًا.





على عكس هذا التشريع، تستعد الحكومة الهندية لإطلاق سجل وطني للمواطنة في جميع أنحاء البلاد يهدف إلى طرد الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير قانوني من البلدان المجاورة، ولا سيما بنجلاديش ذات الأغلبية المسلمة، وميانمار ذات الغالبية البوذية، والتي هي موطن لأقلية مسلمة مضطهدة.





من المتوقع، أن تتفوق الهند على الصين في غضون السنوات العشر المقبلة، حيث سيكون لها أكبر عدد من السكان في أي بلد في العالم، وكثافة سكانية تبلغ 455 شخصًا للمتر المربع الواحد تتجاوز اليابان واليابان وبلجيكا، وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي لعام 2018.





وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في برازيليا بالبرازيل يوم الأربعاء 13 نوفمبر، بينما كان يجذب قادة الأعمال في البريكس - الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا: "يُعرف أداء الهند في مؤشر الابتكار العالمي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، لكن الاستقرار السياسي في الهند وسياساتها وإصلاحاتها التجارية يجعلها الاقتصاد الأكثر انفتاحًا وصديقًا للاستثمار في العالم".



