الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

يدرس نادي الأهلي استعادة أكرم توفيق من نادي الجونة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

ويبحث الأهلي عن بديل حمدي فتحي والذي تعرض لإصابة بقطع في الغضروف تسببت في إرباك حسابات رينيه فاير المدير للفريق.

ويحق للقلعة الحمراء استبدال لاعبين اثنين خلال الميركاتو الشتوى المقبل في الوقت الذي كان فايلر قد أوصى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح.