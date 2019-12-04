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الأهلي في طريقه لاستعادة "المدفعجي"

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
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الأهلي
الأهلي
الفجر الرياضي
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يدرس نادي الأهلي استعادة أكرم توفيق من نادي الجونة بعد تألقه مع المنتخب الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.

 

ويبحث الأهلي عن بديل حمدي فتحي والذي تعرض لإصابة بقطع في الغضروف تسببت في إرباك حسابات رينيه فاير المدير  للفريق.

 

ويحق للقلعة الحمراء استبدال لاعبين اثنين خلال الميركاتو الشتوى المقبل في الوقت الذي كان فايلر قد أوصى بالتعاقد مع مهاجم أجنبي وجناح.

 

 

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الكلمات المفتاحية

نادي الاهلي الدوري المصري الاهلي اكرم توفيق

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